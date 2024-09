Addio a Paola Marella

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 21 settembre 2024) E’ morta. Architetto e volto televisivo, si è spenta a 61 anni a causa di una malattia. Nata a Milano, nel 1963, ha mosso i primi passi sul piccolo schermo nel 2007 diventando uno dei primissimi volti di Real Time nonchè simbolo della rivoluzione della nuova tv del digitale terrestre e del factual a base di lifestyle. Tanti i programmi che l’hanno vista protagonista: da Cerco e Vendo Casa Disperatamente fino gli ultimi Un Sogno in Affitto, in onda su Sky Uno, e Come la Vorrei, in onda su HGTV. Nel 2011 il primo tumore al seno, nel 2020 la scoperta di un altro nodulo che si è rivelato benigno. Così parlava a Panorama nel 2021 della sua malattia: Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla. Poi di nuovo l’incubo.