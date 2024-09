? La Schedina del giorno | il sistemone 1X2

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 21 settembre 2024) Abbiamo selezionato per te una serie di pronostici vincenti tra le migliori partite della giornata. Questa giocata ambiziosa è perfetta per chi punta alla grande vincita o per chi vuole provare un sistema con la possibilità di 1 o più errori. Preparati a seguire una giornata di calcio internazionale con grandi emozioni e grandi quote! Il1X2 di oggi 21 settembre 2024 SV Werder Brema vs Bayern Monaco – Ore 15:30 Germania: BundesligaPronostico: 2Quota: 1.40Il Bayern Monaco è il grande favorito in questa sfida contro il Werder Brema. Puntare sulla vittoria dei bavaresi è una scelta sicura per aprire ilcon il piede giusto. Burnley vs Portsmouth – Ore 16:00 Inghilterra: ChampionshipPronostico: 1Quota: 1.50Il Burnley, con il vantaggio del fattore campo, è pronto a dominare contro il Portsmouth.