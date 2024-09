Venezia-Genoa Di Francesco | Dobbiamo reagire dopo il Milan Duncan non ci sarà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Eusebio Di, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il: “Affrontiamo una squadra costruita per fare bene e combattiva. Ha giocatori che si conoscono da tempo e il curriculum non manca, perciònecessario avere equilibrio. Hanno i loro obiettivi, così come noi abbiamo i nostri: dovremo trovare continuità dentro la gara“. Sulla sconfitta per 4-0 contro il: “Non mi piace parlare di episodi, ma il fatto che siano arrivati unol’altro ha complicato le cose. Abbiamo imparato la lezione e lavorato sull’aspetto mentale per cercare di restare in partita. E’ stato un 4-0 inaspettato, che fa parte del percorso che stiamo facendo. Perdere in questo modo però non ci sta“.