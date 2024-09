Una scultura per Dedalo e spettacolo su Cassandra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Doppio appuntamento questa sera a Palazzo Boncompagni, dove la Fondazione presieduta da Paola Pizzighini Benelli, presenta la donazione di ’’, opera di Ian Charles Lepine, giovane artista che fonda la sua ricerca sulle radici della cultura europea e che ha trovato a Bologna ispirazione per il suo lavoro creativo. Dopo ’’ dello scorso anno, un’altradi Lepine andrà quindi arricchire la collezione permanente di arte contemporanea all’interno della dimora bolognese di Papa Gregorio XIII. Una collaborazione che è nel solco dei principi della Fondazione, per il supporto e la valorizzazione dei giovani talenti e studiosi del territorio, attraverso esposizioni e mostre di arte contemporanea. ’, o il Rimpianto’ è insieme metafora dell’inventiva umana e un’allegoria del rimpianto. Ma prima, alle 19, andrà in scena lo’Polvere d’argilla.