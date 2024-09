Travolta dal cancello muore 7 giorni dopo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) CASTENEDOLO (Brescia)a distanza di settedall’incidente. Non ce l’ha fatta Marina Bassi, la sessantunenne di Castenedolo rimasta coinvolta la notte tra giovedì 12 settembre e il giorno seguente in un tragico infortunio nell’azienda dove lavorava come custode, la Ondapack, ditta che occupa di stampa e confezioni. La donna, che viveva in un appartamento all’interno del perimetro della ditta in via Monte Pasubio, poco prima dell’alba, intorno alle quattro, è stata schiacciata dal grossod’ingresso uscito improvvisamente dalla guida. Per ragioni in corso di accertamento la custode, forse per ovviare al guasto, stava cercando di chiudere manualmente il pesante manufatto quando è statadallo stesso, deragliato dai binari e crollato a terra di schianto. I soccorritori l’hanno trovata esanime, in stato di incoscienza.