Test | Quanto sei sensitiva?

(Di venerdì 20 settembre 2024) Entriamo in un luogo per la prima volta e abbiamo la sensazione di esserci già state. Pensiamo a qualcuno che non sentiamo da tempo e lo incontriamo la mattina dopo. Abbiamo un problema e sogniamo una persona cara scomparsa che ci dice che andrà tutto bene. Vediamo un’amica che ci sorride ma “sentiamo” che sta male e infatti scopriamo che è stata lasciata. Episodi simili sono esperienze in cui le nostre certezze razionali vacillano e ci viene il dubbio che, durante questi momenti, abbiamo sperimentato il contatto con un’altra dimensione in cui si possa viaggiare nel tempo, leggere nel pensiero, prevedere il futuro, varcare le soglie dell’aldilà. Eventi non spiegabili In tante abbiamo visto serie culto come “Ghost Whisperer”, “Medium”, “Fringe” e le più vintage anche le iconiche “X Files” e “Buffy”: i telefilm che narrano di fenomeni soprannaturali hanno sempre molto successo.