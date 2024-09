Strozza anziana di 92 anni fa arrestare un giovane che tentava di truffarla

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024). Ha cercato di truffare un’di 92con la classica tecnica del finto carabiniere. Ma la signora non c’è cascata, ha chiamato il 112 ed ha fattoil malvivente. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 18 settembre quando alla caserma dei carabinieri di Zogno è arrivata la telefonata di una donna che denunciava un fatto sospetto. Si trovava a casa della suavicina, una signora di 92, quando quest’ultima aveva ricevuto una chiamata sul telefono fisso. Dall’altro capo la voce di un uomo che si qualificava come carabiniere e che avvisava la pensionata che suo figlio aveva provocato un grave incidente e stava per essere accompagnato in carcere. L’unico modo per evitargli la galera era quello di pagare 2mila euro. La 92enne si è subito insospettita ma è stata al gioco.