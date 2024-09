Sinner torna in campo a Pechino | gli avversari e la entry-list del torneo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Via allo swing asiatico. Janniksi prepara per volare alla volta della Cina. Il n.1 del mondo, messo in archivio il trionfo negli US Open, affronterà questa particolare parte della stagione con la voglia di confermare quanto di buono fatto fino a questo momento. Dal 26 settembre al 2 ottobre Jannik giocherà ae cercherà di confermare il titolo dell’anno passato. Un evento 500, ma vista la qualità dei partecipanti lo si potrebbe considerare alla stessa stregua di un Masters1000., infatti, dovrà guardarsi dal tedesco Alexander Zverev (n.2 del seeding), dallo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.3), dai russi Daniil Medvedev (n.4) e Andrey Rublev (n.5), dal bulgaro Grigor Dimitrov (n.6), dall’altro azzurro Lorenzo Musetti (n.7) e dall’altro russo Karen Khachanov (n.8). Unin cui ci saranno anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.