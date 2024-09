Semplificazione amministrativa audizione di Zangrillo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA – Mercoledì 25 settembre, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per lasvolgerà il seguito dell’del Ministro per la pubblica Amministrazione, Paolo(foto), sugli intendimenti del Governo sui temi delladi carattere amministrativo. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8,15. L'articolodiL'Opinionista.