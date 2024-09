REYNATIS la recensione | action RPG a Shibuya

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 20 settembre 2024)è quel ARPG che arriva e non ti aspetti di trovare. Quest’anno abbiamo avuto una moltitudine di titoli di quel genere e anche di un certo livello, soprattutto di matrice orientale, senza contare che il 2024 non è ancora terminato. La struttura GDR è ricercata da molti videogiocatori ed è quseto il motivo per cui in quasi tutti i videogiochi odierni vi è questa impostazione. Chi cerca il genere RPG e/o JRPG vuole trovarsi davanti certi elementi ma è sempre felice di rimanere sorpreso dalle novità. I videogiocatori cercano esperienze sempre più raffinate, piene di contenuti e, se presente ma non fondamentale, un gameplay originale. Chi gioca RPG è un giocatore d’elite? Cerca sicuramente una sensibilità emotiva della storia e un gameplay appagante. Sicuramente vuole esser rapito dalla storia che il team ha deciso di raccontargli e vuole far parte di essa.