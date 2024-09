Radio Goal – Juve-Napoli differenze tra Thiago Motta e Conte Sorprende la decisione dell’ultim’ora di …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Coppola: “ladi chiudere il settore ospiti. C’è il carattere dell’urgenza, ma poi ci sarà l’indennizzo da dare a chi ha speso soldi per biglietti ed altro. Spremere sempre la passione del tifoso non è giusto” Stellone, Santacroce, Compagnoni, Chiacchio, Coppola, Magoni, Capparelli, Vigliotti ed Oppini hanno partecipato asulle frequenze di a Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Roberto Stellone, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it: Questa è la settimana dintus-. Entrambe le squadre hanno un nuovo allenatore quest’anno.