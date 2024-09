Previdenza Forum Enpaia 2024 su Economia e società scenari e prospettive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) - Lavoro, capitale umano e intelligenza artificiale, ma anche agroalimentare e sostenibilità saranno i temi al centro delsu '', promosso dalla Fondazione, l'Ente nazionale diper gli addetti e per gli impiegati in agricoltura e giunto alla quinta edizione, che si terrà martedì 24 settembre dalle ore 10, a Roma, presso Villa Aurelia, con la partecipazione del Premio Nobel per l', Christopher Pissarides e del Rettore dell'Università Luiss, Paolo Boccardelli.