Papa Francesco striglia i cardinali sui conti | Tagliate il superfluo obiettivo deficit zero

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha deciso di scrivere aiper chiedere uno sforzo in più e stringere la cinghia «affinché unnon sia solo unteorico, ma una meta effettivamente realizzabile». Il Pontefice chiede che «ciascuna Istituzione si adoperi per reperire risorse esterne per la propria missione» e per questo indica una strada diversa sul versante della riduzione dei costi. «Il servizio deve essere realizzato con spirito di essenzialità, evitando ile selezionando bene le nostre priorità, favorendo la collaborazione reciproca e le sinergie. Dobbiamo essere consapevoli che oggi siamo di fronte a decisioni strategiche da assumere con grande responsabilità, perché siamo chiamati a garantire il futuro della Missione». La lettera La missiva prosegue con un allarme suiin Vaticano e un paragone con le «buone famiglie».