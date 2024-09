Oroscopo Paolo Fox sabato 21 settembre 2024 | Pesci nuovi incontri

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’diFox per oggi,21Ariete Un weekend movimentato, soprattutto domenica, dove potrebbero emergere tensioni lavorative e problemi economici. In amore, potrebbe essere il momento di affrontare questioni irrisolte Toro Una giornata positiva per i sentimenti, con nuove possibilità di apertura del cuore. Ottime occasioni anche nel campo lavorativo, soprattutto per chi è in cerca di stabilità Gemelli I single del segno avranno un fine settimana particolarmente favorevole per. Le coppie potrebbero dover affrontare piccoli problemi legati alla convivenza o alla casa Cancro Grande positività in amore, specialmente per chi desidera rafforzare il legame con il partner. Sarà un weekend all’insegna del relax e della leggerezza? Leone Attenzione alle tensioni in coppia.