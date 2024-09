Nella canzone di Tony Effe c’è un audio che incastra Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tana perdicontro l’ex marito. “” – questo il titolo del pezzo, ultimo capitolo del dissing tra i due rapper – ci va giù molto pesante con Fedez, ma in realtà la versione pubblicata su Youtube si è appena scoperto che è stata ammorbidita. Quella originale, finita per sbaglio online per qualche minuto, era ancora più dura. A partire dalla partecipazione (involontaria) proprio di. “Ma in più, ti dico questa cosa, lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming. Non so se poi è riuscito a fare anche questa cosa” si sente a metà, con una voce distorta e resa irriconoscibile.