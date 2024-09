Nardella sbrocca su Open Arms e Borghi lo zittisce | Ti racconto una cosa | Vide

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Lo deciderà un giudice, lo capisci sì o no? Sennò salta la democrazia!". Il processofa saltare i nervi a Dario, ex sindaco di Firenze oggi europarlamentare del Pd. Ospite in studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, l'ex delfino di Renzi non si controlla nel battibecco con il deputato leghista Claudio, che ovviamente difende il suo leader Matteo Salvini per cui i pm di Palermo hanno chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. La vicenda risale all'agosto 2019 ed è ormai stra-nota: Salvini, oggi vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'epoca era sempre vicepremier e ministro degli Interni nel governo gialloverde, il cosiddetto Conte 1.