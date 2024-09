Luna Rossa Patrizio Bertelli | Bravi tutti Ora qualche piccola modifica alla barca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “, complimenti a”. Lo ha dettoda Milano, dove è in programma la sfilata di Prada, in meritoqualificazione diPrada Pirellifinale di Louis Vuitton Cup. “E’ stata una semifinale molto tirata, ma in Coppa America è sempre così. Siamo partiti bene con quattro belle vittorie”, ha detto, “poi una regata sbagliata e una giornata no, con una rottura imprevista e ci siamo trovati quattro a tre. Un momento di difficoltà, a cui il team ha reagito con determinazione, grinta e grande unione. Una notte di intenso lavoro da parte dello shore team ha permesso ai velisti di tornare in acqua con unaperfetta e di chiudere la serie. Abbiamo incontrato American Magic, un team forte, e sono sicuro che questo confronto ci è stato molto utile.