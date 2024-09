L’Ue ferma Draghi | chi si oppone al piano per la competitività

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Marioha presentato il suoper laeuropea alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Uno dei punti cardine della sua visione per un rilancio delle aziende europee nei confronti dei colossi americani è la creazione dei cosiddetti campioni continentali, grandi aziende europee che raggiungano fatturati e valore simili alle più importanti società Usa. Uno dei metodi indicati per formare questi “campioni” è la fusione tra diverse aziende.però ha regole molto severe per limitare queste operazioni e la commissaria uscente Margrethe Vestager, che si occupa di antitrust, ha avvertito di non scoperchiare questo “Vaso di Pandora”. Chi non vuole ildiin Ue La commissaria europea uscente alla concorrenza Margrethe Vestager ha criticato ildi Marioper laeuropea.