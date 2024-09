L’annacquamento dell’aria dietro agli eventi meteorologici sempre più estremi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nelle ultime settimane il Sudest asiatico è stato colpito da un ciclone tropicale senza precedenti. Vietnam, Tailandia e Birmania hanno registrato un bilancio di più di trecento vittime e milioni di sfollati. La forza distruttiva del tifone Yagi ha causato inondazioni, distrutto case e strade. Prima di abbattersi sul Sudest asiatico, il tifone ha toccato la Cina meridionale e le Filippine, provocando altri disastri e vittime. Poi è arrivato in Vietnam, dove si contano circa duecento vittime, numerose strade interrotte, villaggi distrutti e mancanza di elettricità. La forza della tempesta ha lasciato senza casa più di settantamila famiglie, chiuso le scuole, interrotto l’assistenza medica e ha aumentato il rischio di diffusione di virus. In Thailandia e in Birmania si sono verificate ulteriori alluvioni e frane, che hanno provocato altre settantaquattro vittime.