Kodokan un incontro olimpico A tu per tu con Garrigos

(Di venerdì 20 settembre 2024) In casasono ripartiti gli allenamenti, i corsi per adulti e le promozioni gratuite per i nuovi tesserati che vogliono avvinarsi al mondo del judo. Ai neofiti si affiancano però anche gli atleti che durante l’estate hanno continuato ad allenarsi al dojo e non solo. In occasione dello stage ‘Judo is Black’, organizzato dalla polisportiva Castelverde di Roma, il tecnico Michael Zoffoli, cintura nera 5° dan e l’atleta Riccardo Santoro, cintura nera 1° dan, hanno partecipato alle lezioni di Francisco, campione del mondo 2024 e terzo classificato alle Olimpiadi 2024 di Parigi. I due judoka cesenati hanno trascorso un’esperienza fantastica, nel corso della quale, su un tatami pullulante di judoka, ha mostrato i suoi migliori passaggi a terra. Passaggi che gli hanno permesso di dominare e vincere vari combattimenti.