In Emilia Romagna resta l’allerta rossa due dispersi L’Aeronautica salva madre e figlio video

(Di venerdì 20 settembre 2024) Proseguemeteo sulle zone colpite dell’alluvione. La protezione civile ha emesso un bollettino di allertasull’per rischio idraulico e idrogeologico anche per la giornata di oggi. In particolare, si riporta elevata criticità per rischio idraulico su Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese.Elevata criticità per rischio idrogeologico su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola., due, migliaia di sfollati E’ di due, a Traversara, e oltre un migliaio di persone evacuate, di cui 800 solo nel ravennate, il bilancio provvisorio dell’alluvione. Quattro i bacini interessati, nei territori tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, con tracimazioni.