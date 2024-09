Il muro non ferma l’acqua Il Borgo sprofonda ancora nell’incubo e si allaga per la terza volta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) La prima, 2-3 maggio 2023: quando il quartiere si è scoperto fragile. La seconda, 16-17 maggio 2023: quandoha raggiunto livelli impensabili. E poi la, 18-19 settembre 2024: quando è sembrata la regola, e non più l’eccezione. Nella zona di via Cimatti, a Faenza, la sensazione è che non ci sia scampo: il Marzeno vuole quel pezzo di centro abitato, dove vivono circa 700 persone. E non c’è verso di fargli cambiare idea. E pensare che mercoledì pomeriggio il Comune aveva anche costruito in fretta e furia unsotto al ponte della circonvallazione e un terrapieno alto tre metri per salvare il quartiere: niente da fare,, arrivata nel cuore della notte, ha portato via tutto. E ieri mattina la situazione era pressoché sovrapponibile a quella della prima alluvione, con la zonata che siva poco prima della rotondina venendo dal centro.