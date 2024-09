Il baijiu spiegato facile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una delle prime cose che si imparano quando si studia la storia della Cina è che pensarla come una linea retta non è esattamente la maniera migliore per capirla. Piuttosto, è utile osservarla come un susseguirsi di fasi cicliche, legate ai governi delle diverse dinastie. Un alternarsi di periodi di splendore e decadenza, fasi di sviluppo in cui grandi casate hanno saputo unificare il Paese, poi momenti di divisione e scontri interni. Ognuno di questi periodi ha poi avuto la propria influenza culturale, che in qualche maniera va a comporre quella che è la Cina oggi. Una valutazione su quale punto del ciclo stia attraversando la Repubblica Popolare Cinese oggi è materia per un saggio specialistico, ma l’esempio serve perché lo stesso approccio torna utile nel cercare di capire il metodo di produzione del, il più celebre distillato cinese.