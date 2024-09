Gino Paoli l’indimenticabile triangolo d’amore con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il 23 settembre 2024compie 90 anni, il giorno prima èa sfiorare il secolo. E il segno zodiacale non è l’unica cosa che i due mostri sacri della musica italiana hanno in comune.hanno condiviso un lungo amore, forse troppo affollato. L’autore della romanticissima Il cielo in una stanza di amanti, mogli e fidanzate ne ha avute molte, e, grazie anche alla collaborazione dell’affascinante, fu protagonista di uno dei triangolipiù scandalosi del secolo scorso.e la (prima) moglie Anna Fabbri “Se amo una donna, è per tutta la vita” dichiaròalla soglia degli 80 anni. E, ad ascoltare i brani che portano la sua firma, è facile credergli.