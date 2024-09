Furti nei cantieri edili 10 misure cautelari a Reggio Calabria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI -Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare per dieci persone (una delle quali risulta irreperibile) con l'accusa di fare parte di un'associazione a delinquere finalizzata al furto e alla successiva rivendita in paesi dell'Est europeo e del Nord Africa, di macchine operatrici, veicoli commerciali e attrezzature da cantiere sottratte nel territorio die in altre province d'Italia. L'indagine, eseguita dalla Polizia di Stato, è iniziata nel novembre 2018, allorché fu derubata una macchina operatrice da un cantiere ubicato a Gallico (nella periferia nord di) durante i lavori di ammodernamento dell'autostrada A2 del Mediterraneo. Il mezzo fu poi rinvenuto nel centro storico diall'interno di un autocarro, risultato anch'esso rubato.