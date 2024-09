Fuga dall’asilo Il caso sui banchi di palazzo Pretorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Come può un bambino dell’asilo nido eludere la sorveglianza e uscire dalla struttura? È questa la domanda presente nell’interrogazione con risposta scritta presentata nei giorni scorsi dai gruppi di minoranza del Comune di Sondrio dopo che, le cronache, hanno riportato il fatto di un bambino allontanatosi dalla struttura dell’asilo "La Coccinella", poi riportato in sede da un passante. Tutto è finito bene ma sarebbe potuto succedere qualcosa di veramente grave. E i gruppi della minoranza, con in testa i Dem, vogliono chiarezza sull’accaduto.