F1 prove libere GP Singapore oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) La F1 è pronta a vivere il diciottesimo appuntamento del mondiale 2024, il Gran Premio di. Il circuito cittadino ospita una delle gare in notturna più spettacolari del calendario, ma anche uno dei weekend più faticosi. Il layout è infatti molto dispendioso a livello di energie e le alte temperature della zona portano i piloti a disidratarsi in fretta. Per affrontare questo fine settimana, i venti protagonisti della griglia si allenano per settimane. Il paddock torna in azione subito dopo il weekend di Baku, in un back-to-back che andrà in scena tra il 20 settembre e il 22 settembre.1 – VAI ALLATESTUALE2 – VAI ALLATESTUALE3 – VAI ALLATESTUALE La giornata di venerdì sarà dedicata interamente alle