Ddl Sicurezza travaso di bile delle sinistre e di Md | Attacco alla libertà Stato di Polizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) C’era da aspettarselo. A poche ore dal via libera della Camera al ddl, che ora passa al Senato per l’approvazione definitiva, Pd, sinistra-Verdi e Magistratura democratica vanno all’del provvedimento “liberticida”, che pretende” di punire occupazioni abusive, blocchi stradali, rivolte in carcere e pubblicità filoterroriste. Il disegno di legge interviene aggravando diversi reati con una stretta decisa su occupazioni abusive, cannabis light e manifestazioni di piazza. Ddl, verso il via libera del Senato Apriti cielo. Per le opposizioni tanto basta per urlare allodi. Vietato inasprire le pene per chi danneggia luoghi pubblici, blocca le strade in nome della transizione green o, peggio, per chi occupa abusivamente.