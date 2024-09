Da poliziotta a suora Un abbraccio mancato mi ha cambiato la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Pisa, 20 settembre 2024 – “Da, oggi accompagno i giovani nelle loro scelte di”. E’ la storia di Tosca Ferrante, 55 anni,apostolina in servizio a Pisa nella parrocchia universitaria di San Frediano e coordinatrice del Servizio regionale per la tutela dei minori. Proprio in questa veste suor Tosca terrà lunedì, nella diocesi di Pistoia, una giornata di formazione dal titolo “Rispetto e responsabilità nell’azione educativa” sugli abusi e le loro conseguenze. Alle spalle un passato in divisa, idealmente unito al presente da un unico filo conduttore: la volontà di servire il prossimo. “In fin dei conti, è come se continuassi a vivere ciò che vivevo prima come, ma semplicemente in una forma diversa. Prima era solo un lavoro, ora è una scelta di”.