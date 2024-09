Continua il dissing tra Fedez e Tony Effe ma attacca anche Chiara | Almeno con te ha fatto beneficenza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024)iltrae dopo le due ultime canzoni, una in risposta a quella dell’altro, ‘L’infanzia difficile di un benestante‘ prima e ‘‘ dopo, arriva ‘Allucinazione collettiva‘ didestinato a segnare un punto di non ritorno nella vicenda personale e privata della ex coppia. Il rapper ha annunciato l’uscita del brano per l’una del mattino di sabato 21 settembre con un breve rap pubblicato su Instagram che altro non è se non una risposta al brano di’. E, soprattutto, un’anticipazione degli argomenti inseriti nel nuovo testo.