Chiara Petrolini scoperta atroce | cosa faceva durante la gravidanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nuovi agghiaccianti dettagli fanno luce sul caso del ritrovamento di due neonati sepolti dalla loro madrea Traversetolo, nel Parmense. Le nuove informazioni emerse delle ricostruzioni e da diverse testimonianze, porterebbero in superficie un quadro davvero drammatico sulla condotta della 22enne. () Leggi anche: Neonati sepolti, finalmente tutta la verità :si scopre Leggi anche: Tragedia ferroviaria, finisce sotto il treno: traffico in tilt, quali sono le accuse Famiglia, amici e conoscenti difaticano a capire come la ragazza sia riuscita a portare avanti due gravidanze e compiere il terribile gesto dopo il parto, senza che nessuno venisse a conoscenza di nulla.