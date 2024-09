Canoa slalom Coppa del Mondo | De Gennaro terzo nel K1 di La Seu d’Urgell

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Cala il sipario sul circuito dideldi, con la tappa finale andata in scena a La Seu, in Spagna. A trionfare nel K1 è stato il ceco Jiri Prskavec (87.47), che ha preceduto il brasiliano Mathieu Desnos (+1.33) e l’azzurro Giovanni De(+1.38). L’oro olimpico di Parigi 2024 ha quindi chiuso in seconda posizione nella classifica generale, a quota 241 punti. Meglio di lui ha fatto solo il francese Anatole Delassus, sesto nell’ultima gara stagionale ma vittorioso con 260 punti. A completare il podio lo sloveno Peter Kauzer (226 punti).del: Denel K1 di La SeuSportFace.