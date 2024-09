Calciomercato Milan Giorgio Furlani avvisa Theo Hernandez | il rinnovo è tutto da guadagnare  Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 20 settembre 2024), ildi contratto diresta in stand-by espera in un cambio di rotta del francese E’ unirriconoscibile quello che si è visto nelle prime uscite delin campionato e in Champions League. Parliamo id un giocatore che sembra la brutta copia del terzino che tutti noi siamo abituati a vedere. Pochi spunti, tanti palloni persi e una fase difensiva tutt’altro che impeccabile. Ecco che allora, ildel francese, per il momento, resta in stand-by. Sì, perché l’accordo che legaalscadrà nel 2026 e c’è, quindi, la necessità di prolungarlo per scongiurare situazioni come quelle di Gigio Donnarumma o Hakan Calhanoglu.