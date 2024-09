A 44 anni Elisabetta Gregoraci sfila in bikini a Milano | tutti sconvolti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Neanche il tempo di uscire dall'ospedale e persi aprono le porte dellaFashion Week. Non da ospite d'onore in prima fila sotto le passerelle più prestigiose della moda, ma da protagonista, come modella d'eccezione. La showgirl calabrese, 44meravigliosamente portati, ha incantato il pubblico di curiosi e di addetti ai lavorindo in(ridottissimi) per il brand Pin Up Star e dimostrando che più pin up di lei è davvero difficile trovarne. Il fisico è perfetto, le curve pericolosissime, e le foto e i video pubblicati tra le sue Stories su Instagram lo dimostrano ampiamente.