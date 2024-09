Verso Juventus-Napoli | con quale modulo? E i tifosi…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ildi Antonio Conte e i moduli: di seguito un articolo tratto dall’edizione oderna del Corriere dello Sport. “Troppo presto per ipotizzare una formazione, ci sono ancora un po’ di sessioni da sfruttare per approfondire valutazioni e analisi, ma l’idea è che al di là delle prove tattiche alternative, a cominciare dal 4-3-3, anche sabato ildovrebbe cominciare la partita con ilper il momento consolidato. Il classico 3-4-2-1 delle prime quattro giornate di campionato e delle prime cinque esibizioni, considerando anche i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena. Dicevamo: l’idea è che potrebbero essere confermati gli stessi undici giocatori che domenica scorsa sono scesi in campo dall’inizio all’Unipol Domus contro il Cagliari. Quelli che hanno costruito il poker finale”.