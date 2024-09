Una lettrice divisa tra cuore e ragione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ciao Caterina, mi chiamo Anna, ho quasi 30 anni e sono di Roma. Ti scrivo perché ho bisogno di un consiglio su una questione che mi tormenta: mi sentotra. Questa estate è stata davvero speciale per me: ho vissuto un'esperienza che ha stravolto la mia vita inaspettatamente. Durante una vacanza, ho incontrato un ragazzo romano che vive a Miami, e tra noi è scattata una connessione immediata e profonda. In pochissimo tempo, siamo entrati l'uno nella vita dell'altro con un'intensità che non provavo da anni. Anche se la nostra storia sia stata breve, abbiamo vissuto momenti che non dimenticherò mai. È come se tutto fosse stato perfetto: una vera e propria favola. Adesso, però, lui è tornato in America, e io mi trovo a fare i conti con sentimenti contrastanti.