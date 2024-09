Tre giorni di dialoghi sulla Cina contemporanea a Prato con ‘Seta’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Un percorsovia della Seta per parlare dell’estremo oriente, della sua cultura e, sopratttutto, della sua grande tradizione tessile. Saranno tredi appuntamenti all’insegna dell’approfondimento. Dal 3 al 5 ottobre torna la quinta edizione di Seta, nella consueta sede del Museo del Tessuto di: il festival è pensato per un pubblico di curiosi, e non solo di addetti ai lavori. Come sempre il fil rouge si snoda sul tema del viaggio e dello scambio culturale tra Occidente e l’Oriente. Il Festival Seta è ideato e realizzato da Matteo Burioni, Gianni Bianchi, Roberto Pecorale e Patrizia Scotto di Santolo e patroto da Regione Toscana e Comune di