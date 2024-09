The Penguin | la serie DC Comics arriva da domani su Sky e NOW!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ormai siamo agli sgoccioli (nelle prossime ore arriverà la nostra recensione in anteprima dei primi episodi). Thefarà il suo debutto, 20 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Il secondo episodio, invece, andrà in onda lunedì 30 settembre e, a seguire, ogni lunedì una nuova puntata su Sky Atlantic, sempre disponibile on demand e in streaming. Personaggio senza scrupoli, gangster iconico nella sua mostruosità, il Pinguino zoppica, inquieta e ipnotizza in una Gotham city in cui la lotta per il potere si fa sempre più spietata. È l’iconica nemesi di Batman, interpretata dal candidato al premio Oscar Colin Farrell, il protagonista assoluto del primo spin-off del blockbuster “The Batman” basato sui personaggi della DC