Tanta strada da fare ma batteremo i tumori

(Di giovedì 19 settembre 2024) Donne con le donne e per le donne, nello splendido scenario delle campagne. Per contribuire alla lotta aiovarici. E in ricordo di Valeria Comparini, ex assessore comunale da poco scomparsa. È stata un successo la camminata benefica “in notturna“ promossa dalla Cascina Claudina di Corneliano Bertario con l’amministrazione e il gruppo X-plora: oltre 120 i partecipanti. E il ricavato delle quote di partecipazione già destinato: sarà consegnato proprio domani, giornata mondiale deiginecologici, all’associazione Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) Lombardia. Convinta alfiere e promotrice dell’iniziativa, insieme agli altri partner, la titolare della Claudina Maria Antonia Ceriani. "Una camminata sold out. Siamo contente. Sin dall’inizio abbiamo creduto molto in questa iniziativa. La ricerca va sostenuta, la sensibilizzazione anche".