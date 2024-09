Straripano fiumi in E Romagna e Marche 800 interventi vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Preoccupa la situazione legata al maltempo in Emiliae nelle. Oltre 800 glidi soccorso effettuati dai ieri daidelnelle due regioni per l’esondazione die allagamenti. Tra i comuni messi in ginocchio, quello di Lugo (Ravenna) dove si è verificata l’esondazione del Senio che ha caricato il Canale Emiliano Romagnolo che potrebbe trasportare acqua anche nelle aree di Villa San Martino e Saponara. Lo ha comunicato sul suo profilo Fcebook il comune di Lugo invitando in via precauzionale la popolazione in quelle zone “a salire ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie”. “La situazione è paragonabile a quella dell’alluvione in Emiliadel 2023 – ha detto la sindaca di Lugo Elena Zannoni in Non Stop News su RTL 102.5 -.