Sono stato un’ora sul tetto di casa qui c’è l’inferno | le testimonianze da Bagnacavallo dopo l’alluvione in Emilia-Romagna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) “C’èqui,suldiarrivati i vigili con l’elicottero a soccorrermi. C’era tanta acqua, circa due metri, dove ho, anche dentromia”. È una delleche arrivano dadove il fiume Lamone ha rotto l’argine in prossimità del centro abitato, travolgendo tutto sul suo cammino e costringendo i cittadini a rifugiarsi sui tetti per sperare nei soccorsi in elicottero. “Alla fine ha ceduto un argine“, racconta un altro testimone, dicendo che anche lui si è sposul. “Più che lo spavento è la delusione, abbiam perso tutto”, prosegue, ricordando che lo scorso anno era successa la stessa cosa. L'articolo “suldi, qui c’è”: ledainproviene da Il Fatto Quotidiano.