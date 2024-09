Sambia jolly prezioso per l’Empoli | Mi piace attaccare così sarò utile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) È stato l’ultimo colpo di mercato del, con la squadra azzurra e la Salernitana che hanno perfezionato proprio sul gong lo scambio di prestiti tra Junior, approdato alla corte di D’Avarsa e Petar Stojanovic, che ha fatto invece il viaggio inverso. Mentre il terzino sloveno ha già collezionato due presenze con i campani, però, l’esterno classe 1996 (ha da poco compiuto 28 anni) deve ancora esordire in azzurro. Del resto, anche lui come tutti quelli arrivati negli ultimi giorni di mercato è uno di quei calciatori che doveva allinearsi alla condizione fisica dei compagni, tanto più che anche a Salerno non aveva ancora mai giocato a causa di un problema alla caviglia.