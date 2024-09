Quella di Israele una dichiarazione di guerra Le parole del segretario di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo le ondate di esplosioni che hanno sconvolto il Libano, ilgenerale di, Hassan Nasrallah, ha definito quello di ieri da parte dicome una “operazione in grande”, un “genocidio” e un “massacro“. Le esplosioni, avvenute fra martedì e mercoledì, hanno causato la morte di 37 persone e numerosi feriti. L’intenzione deliberata di uccidere “Il nemico ha dato per scontato che i walkie-talkie, oltre quattromila, venissero distribuiti tra i fratelli e le sorelle di“, ha denunciato Nasrallah. “Questo significa che aveva l’intenzione di uccidere deliberatamente quattromila persone in un minuto.” Con queste, il leader del movimento ha condannato l’atto di violenza. “diè unadi“, ha aggiunto, aprendo scenari precoccupanti per il futuro della regione.