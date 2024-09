Premio di cultura Aurelio Marcantoni entro il 30 settembre le domande

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arezzo, 192024 – Scade alle ore 24 di lunedì 302024 il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione aldi”. Le, in formato digitale, dovranno essere inviate con i relativi allegati alla PEC della Società storica aretina (ssa@pec.societastoricaretina.org). Per informazioni si può contattare l’associazione: 0575.299386 e info@societastoricaretina.org. Il concorso, giunto alla XI edizione, è indetto dalla Società storica e dalla redazione di Arezzo de “La Nazione”, grazie alle sponsorizzazioni di Atam, Chimet e Fraternita dei Laici. Ilè destinato ai giovani che abbiano discusso, in qualsiasi Università italiana o straniera, tesi triennali, specialistiche e di dottorato aventi per argomento la storia della Toscana o di una sua città o territorio, compreso naturalmente quello aretino.