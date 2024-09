Piogge intense in Emilia Romagna migliora nel weekend

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - Maltempo e alluvione inma si va verso unmento entro il, anche se, a seguire, è previsto un nuovo peggioramento. La tempesta Boris, dopo aver imperversato sull'Europa orientale, è tornata sul Mediterraneo e il mare molto caldo ha dato nuova energia al maltempo.moltohanno interessato nelle ultime oree Marche, dove localmente sono caduti più di 300 mm. Dopo poco più di un anno si ripresentano cosi' scenari alluvionali per l'. I prossimi giorni vedranno comunque un gradualemento del tempo con l'arrivo di un piccolo promontorio anticiclonico nel corso del. Temperature in ripresa su valori comunque in linea con le medie del periodo almeno fino alla prossima settimana.