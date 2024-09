Luna Rossa è in finale di Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ultima vittoria decisiva perPrada Pirelli che, dopo giorni di sofferenza, è tornata al successo contro NYYC American Magic aggiudicandosi il quinto e decisivo punto. L’equipaggio tricolore ha dominato l’ottava regata con gli statunitensi voalndo così incontro INEOS Britannia. L’equipaggio azzurro ha chiuso 5-3 la semicon American Magic dopo il difficile mercoledì della squalifica e della rottura del carrello della randa che ha spinto gli statunitensi fino al 4-3. Nelladegli sfidanti dal 26 settembre con Ineos Britannia, per diventare l’avversario di New Zealand in America’s Cup Nelle acque di Barcellona l’AC75 del team Prada Pirelli ha conquistato il punto decisivo nell’ottava regata della semicontro American Magic, battuta 5-3.è partita leggermente in ritardo ma ha tenuto per il primo lato.