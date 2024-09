LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa vuole scacciare via i fantasmi Alle 14 10 nuova sfida ad American Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:49 Attualmente il vento spira dagli 8 agli 11 nodi orari all’interno del campo di regata. Condizioni decisamente migliori rispettoultime sfide di semifinali che hanno visto soffrire l’imbarcazione italiana. 13:46 Staff diche ha lavorato fino5 del mattino per riparare il danno manifestatosi nella seconda regata di ieri. 13:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta dell’ultima giornata di semifinali dellaCup. Tra poco meno di trenta minuti via a gara-8 traed. Buongiorno e benvenuti nellatestuale delle ultime regate della semifinale diCuptraed. Si ripartirà dal 4-3 in favore dell’imbarcazione azzurra, su cui pendono però grossi interrogativi dopo la rottura patita ieri.