Liste di proscrizione antisemite del Pci FdI | Trovare i responsabili la sinistra condanni

(Di giovedì 19 settembre 2024) È polemica sulledidel Nuovo Partito comunista diffuse online lo scorso ottobre e aggiorate contro esponenti della comunità ebraica, politici, giornalisti, intellettuali, imprenditori e aziende definiti ‘agenti sionisti in Italia’. Che oggi “si completa” con minacce alla premier Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia va all’attacco chiedendo l’immediata identificazione dei. “Si tratta di un inquietante attacco alla libertà d’espressione, che espone a ritorsioni coloro che vengono espressamente menzionati. Per altro a oggi risultano ancora ignoti gli esecutori materiali del documento in quanto sul sito del Nuovo Pci non sono presenti riferimenti dei”. Così in una nota congiunta Francesco Filini “e Sara Kelany di Fratelli d’Italia”.