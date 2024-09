L’indennità di disoccupazione e la pensione anticipata sono compatibili? Ecco come evitare di perdere il sussidio

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Cosa succede quando il percettore di NASpI matura i requisiti per ladi vecchiaia? Deve dire addio alla verità.diè unche spetta ai dipendenti che hanno perso il lavoro in maniera involontaria e che possiedono almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni antecedenti la. Qualile conseguenze del raggiungimento dei requisiti per laper coloro che percepiscono la NASpI? (informazioneoggi.it)La NASpI viene pagata mensilmente e ha un importo che varia a seconda del periodo per il quale è stata prestata attività lavorativa prima dell’interruzione. In particolare, è corrisposta per metà delle settimane contributive accreditate negli ultimi quattro anni e la cifra spettante dipende dallo stipendio percepito durante questo lasso di tempo.