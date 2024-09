Le aggressioni ai sanitari c’entrano col progressivo smantellamento del nostro Ssn

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Silvia D’Autilia Il medico chirurgo Sherwin Nuland ha scritto: per conoscere la cultura di una società basta vedere come si prende cura della malattia. Mai come in questo periodo, in cui si è arrivato a parlare di militarizzazione degli ospedali come deterrente per le, questo concetto sembra calzante ed eloquente. Nel giro di poche settimane si sono talmente moltiplicati i casi dial personaleo fino al punto di portare il problema direttamente sui tavoli governativi, dove sono state formulate ipotesi di pena con cui giudicare questo genere di reati.